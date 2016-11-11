Сеть кинотеатров CinemaPlus отметила День Государственного флага - ВИДЕО

Баку. 11 ноября. REPORT.AZ/ Сеть кинотеатров CinemaPlus отметила День Государственного флага Азербайджанской Республики .

Как сообщает Report, работники кинотеатров, одетые в национальные костюмы с флагами в сопровождении музыкантов, исполняющих национальные мелодии на инструменте нагара, прошлись по фойе кинотеатров и торговым центрам 28 Mall и GanjlikMall. Гости и зрители с большим удовольствием присоединялись к этому шествию, делали памятные фотографии и селфи.

Грандиозное шествие закончилось тем, что на площади Государственного Флага в небо были запущены воздушные шары голубого, красного и зеленого цветов, символизирующие цвета азербайджанского флага.