Сеть кинотеатров CinemaPlus дает старт новой скидочной акции

Баку. 22 августа. REPORT.AZ/ Сеть премиум-кинотеатров CinemaPlus проводит новую акцию.

Как сообщает Report, в рамках проекта цена на билет в Платинум Зал с 25 манат была снижена до 10 манат.

Таким образом с понедельника по четверг любители кино смогут купить билет в Платинум зал по цене 10 манат.

Акция активна до 1 октября. Билеты можно приобрести в кассах кинотеатра, онлайн через официальный сайт www.cinemaplus.az, также позвонив на номер 012 499 89 88 и 119.

Для более подробной информации скачайте новую мобильную аппликацию кинотеатра, созданную на основе операционных систем IOS и Андроид.

https://itunes.apple.com/us/app/cinemaplus/id10721...

https://play.google.com/store/apps/details?id=com....