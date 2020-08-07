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Сестра Мэрайи Кэри подала в суд на мать за насилие сатанистами

Сестра Мэрайи Кэри подала в суд на мать за насилие сатанистами Родная сестра американской певицы Мэрайи Кэри Элисон подала в суд на мать за сексуальное насилие над ней в детстве
Шоу-бизнес
7 августа 2020 г. 02:00
Сестра Мэрайи Кэри подала в суд на мать за насилие сатанистами

Родная сестра американской певицы Мэрайи Кэри Элисон подала в суд на мать за сексуальное насилие над ней в детстве.

Как передает Report со ссылкой на The Sun, по словам 57-летней Элисон Кэри, ее детство было жутким. Она рассказала, что в 10-летнем возрасте мать заставляла ее принимать участие в сатанинских ритуалах, где с ней вступали в половую связь незнакомцы. Женщина также добавила, что ей приходилось наблюдать, как насилуют других детей.

Элисон Кэри требует от матери денежную компенсацию за свои страдания. Отмечается, что сейчас сестра певицы страдает от посттравматического стрессового расстройства и депрессии. В иске говорится, что женщина злоупотребляла наркотическими веществами, "пытаясь подавить ужасные воспоминания". Кроме того, она прошла обширную терапию.

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