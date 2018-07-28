Сестра Кобзона опровергла сообщения СМИ о его состоянии - ОБНОВЛЕНО

Баку. 28 июля. REPORT.AZ / Сестра народного артиста СССР депутата Госдумы Иосифа Кобзона Гелена опровергла данные СМИ о том, что ее брат находится в коме, передает report со ссылкой на RT.

По ее словам, Кобзон проходит плановое лечение, а в настоящее время пьет кофе со своей супругой и медсестрой.

«Он (Кобзон. —ред.) имеет право на свое личное пространство. Можно писать о его творчестве, но лезть в его здоровье — это просто неприлично. Это не сопереживание. Это убийство», — заявила Гелена.

***13:28

Советский и российский певец, народный артист СССР и депутат Иосиф Кобзон впал в кому. Как передает Report, об этом сообщает РЕН ТВ.

Согласно имеющейся информации, в ночь на 28 июля состояние исполнителя резко ухудшилось.

Ранее сообщалось, что Кобзона подключили к аппарату вспомогательной вентиляции легких.