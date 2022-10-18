Сериал о принце Гарри и Меган Маркл выйдет в декабре на Netflix

Документальный сериал о герцогах Сассекских будет доступен к просмотру на Netflix в декабре этого года.

Документальный сериал о герцогах Сассекских будет доступен к просмотру на Netflix в декабре этого года.

Как передает Report, об этом пишет Page Six.

Издание Deadline утверждало, что премьера сериала о Меган Маркл и принце Гарри переносится на 2023 год из-за негативной реакции на выход новых эпизодов сериала "Корона". Теперь инсайдер сообщил Page Six, что сериал будет доступен к просмотру вовремя.

"Насколько мне известно, документальный сериал все еще выходит в конце этого года", - сказал источник.

Источники в Netflix ранее сообщали, что Меган Маркл и принц Гарри хотели переписать сценарий документального сериала после смерти Елизаветы II. Они хотели удалить оттуда негативные комментарии, которые они сделали в адрес короля Карла III, королевы-консорта Камиллы, принца Уильяма и Кейт Миддлтон.