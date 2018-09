Сериал "Игра престолов" получил престижную американскую премию "Эмми"

Баку. 21 сентября. REPORT.AZ/ Американский сериал в жанре фэнтези "Игра престолов" (Game of Thrones) получил премию "Эмми", присуждаемую за лучшие телепрограммы, выпускаемые в прайм-тайм, сообщает Report со ссылкой на Lenta.Ru.

Торжественная церемония прошла в Лос-Анджелесе в театре "Майкрософт".

Премия "Игре престолов" присуждена в номинации "Лучший драматический сериал". В номинации "Лучший комедийный сериал" награда досталась политической комедии "Вице-президент" (Veep). Оба сериала транслируются телеканалом HBO.

Таким образом, "Игра престолов" и "Вице-президент" "потеснили" фаворитов, получавших премии в предыдущие годы - "Безумцы" (Mad Men) телеканала AMC и "Американская семейка" (Modern Family) телеканала АВС.

"Игра престолов" также была отмечена наградой в номинациях за лучший сценарий, лучшую режиссуру и лучшего актера второго плана (Питер Динклэйдж).

Виола Дэвис стала первой афроамериканкой, удостоенной премии как лучшая актриса драматического сериала за роль юриста в сериале ABC "Как избежать наказания за убийство" (How to Get Away with Murder).

Отметим, что прайм-таймовая премия "Эмми" - главная премия в США в области телевидения. Она ежегодно вручается Американской телевизионной академией. Награда считается телевизионным эквивалентом премий "Оскара" для кино, "Грэмми" для музыки и "Тони" для театра.