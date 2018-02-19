Семья Сталлоне опровергла сообщения о его смерти

Баку. 19 февраля. REPORT.AZ/ Родственники голливудской звезды Сильвестра Сталлоне выразили свое возмущение «интернет-троллями», которые вот уже второй раз за последние полтора года «хоронят» актера, с непонятной целью запуская в соцсети информацию о его «смерти».

Как передает Report, в распространившихся в интернете сообщениях говорилось, что 71-летний актер якобы скончался от рака простаты. Что он скрывал свою болезнь, но так и не смог с ней справиться.

Это вызвало в соцсетях настоящую бурю. Многие пользователи откликнулись на это выражением сочувствия и пожеланий легенде мирового кинематографа «покоиться с миром». Другие сразу сообразили, что это «фейковая новость».

«Слухи о смерти моего брата — ложные. Какой больной, жестокий разум мог придумать такую вещь? Люди, которые это делают — безумны и не заслуживают места в обществе», — заявил младший брат Сильвестра, музыкант Фрэнк Сталлоне в Twitter. И добавил позже, что это вовсе «не смешно и не круто».

К слову, исполнитель роли Рокки Бальбоа не только жив, но еще и находится в отличной физической форме. На День Святого Валентина он опубликовал фотографию своей тренировки в спортзале, работая с гантелями весом по 23 килограмма каждая.