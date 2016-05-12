Сегодня состоится второй полуфинал песенного конкурса "Евровидение-2016"

Баку. 12 мая. REPORT.AZ/ Сегодня в Стокгольме состоится второй полуфинал песенного конкурса "Евровидение-2016".

Как сообщает Report, по итогам полуфинала определятся еще 10 финалистов конкурса.

В сегодняшнем полуфинале выступят Латвия, Польша, Швейцария, Израиль, Беларусь, Сербия, Ирландия, Македония, Литва, Австралия, Словения, Болгария, Дания, Украина, Норвегия, Грузия, Албания, Бельгия.

Отметим, что по результатам первого полуфинала представительница Азербайджана Самра Рагимли вышла в финал конкурса и выступит в его первой части.

Всего в финале выступят 26 стран.