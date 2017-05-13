Сегодня состоится финал песенного конкурса "Евровидение-2017"

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Баку. 13 мая. REPORT.AZ/ Сегодня в столице Украины Киеве состоится финал песенного конкурса "Евровидение-2017".

Как сообщает Report, представительница Азербайджана Диана Гаджиева исполнит песню Skeletons под 12-м номером.

В целом, в финале на сцену выйдут представители 26 стран. Он начнется в 23:00 по бакинскому времени. Победитель определится по количеству баллов, присвоенных зрителями и жюри.

Днем ранее все финалисты провели последние репетиции.

Отметим, что победительницей прошлогоднего конкурса стала украинка Джамала с песней "1944".