СНБ Украины не намерено менять решения по российской представительнице на конкурсе Евровидение

Баку. 24 марта. REPORT.AZ/ Служба национальной безопасности Украины не будет пересматривать решение о запрете въезда в страну представительнице России на конкурсе Евровидение-2017 Юлии Самойловой.

Как сообщает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом заявил журналистам советник главы СНБ Юрий Тандит.

"Мы свое слово сказали. Мы сделали то, что должны были сделать", - указал он.

Тандит также отметил, что СНБ намерена предпринять все необходимые мероприятия для обеспечения условий безопасности в ходе проведения "Евровидения-2017".