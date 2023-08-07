О нас

Сборы фильма "Барби" превысили $1 млрд в мировом прокате

Сборы фильма "Барби" превысили $1 млрд в мировом прокате Фильм "Барби" Греты Гервиг с Марго Робби и Райаном Гослингом в главных ролях собрал более $1 млрд в мировом прокате через 17 дней после премьеры.
Шоу-бизнес
7 августа 2023 г. 00:43
Сборы фильма Барби превысили $1 млрд в мировом прокате

Фильм "Барби" Греты Гервиг с Марго Робби и Райаном Гослингом в главных ролях собрал более $1 млрд в мировом прокате через 17 дней после премьеры.

Как передает Report, об этом сообщает Variety.

На Северную Америку пришлись $459 млн сборов, в других странах фильм суммарно собрал $572 млн.

По данным издания, Гервиг стала первой женщиной-режиссером, чей фильм заработал такую сумму. Это рекорд и для компании Warner Bros: ранее фильмом на ее счету, быстрее всего собравшим $1 млрд, был "Гарри Поттер и Дары Смерти: Часть 2", который достиг отметки за 19 дней.

Фильм "Барби" установил рекорд 2023 года по кассовым сборам в США и Канаде в дебютный уик-энд, заработав $155 млн.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке “Barbi” filmi dünya üzrə 1 milyard dollardan çox gəlir əldə edib

Другие новости из категории

В CinemaPlus феноменальный ажиотаж на Barbenheimer
В CinemaPlus феноменальный ажиотаж на Barbenheimer
1 августа 2023 г. 14:33
Фильм Барби собрал рекордные $155 млн после премьеры
Фильм "Барби" собрал рекордные $155 млн после премьеры
24 июля 2023 г. 07:07
Очередным гостем программы ПОГОВОРИМ? стал актер Азер Айдемир
Очередным гостем программы "ПОГОВОРИМ?" стал актер Азер Айдемир
22 июля 2023 г. 10:00
Estee Lauder сообщила о взломе систем и перебоях в работе
Estee Lauder сообщила о взломе систем и перебоях в работе
19 июля 2023 г. 17:22
Названа причина смерти дочери Элвиса Пресли
Названа причина смерти дочери Элвиса Пресли
14 июля 2023 г. 08:14
Голливудские актеры присоединились к забастовке сценаристов впервые за 63 года
Голливудские актеры присоединились к забастовке сценаристов впервые за 63 года
14 июля 2023 г. 02:47
В CinemaPlus начинается показ комедии Безумная поездочка
В CinemaPlus начинается показ комедии "Безумная поездочка"
5 июля 2023 г. 13:15
Стали известны победители Мюнхенского кинофестиваля
Стали известны победители Мюнхенского кинофестиваля
3 июля 2023 г. 07:09
Скончался известный по фильму Титаник актер Лью Палтер
Скончался известный по фильму "Титаник" актер Лью Палтер
27 июня 2023 г. 05:58
CinemaPlus принял участие на выставке CineEurope в Барселоне 
ФотоCinemaPlus принял участие на выставке CineEurope в Барселоне 
23 июня 2023 г. 17:17

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi