Сборы фильма "Барби" превысили $1 млрд в мировом прокате

Фильм "Барби" Греты Гервиг с Марго Робби и Райаном Гослингом в главных ролях собрал более $1 млрд в мировом прокате через 17 дней после премьеры.

Фильм "Барби" Греты Гервиг с Марго Робби и Райаном Гослингом в главных ролях собрал более $1 млрд в мировом прокате через 17 дней после премьеры.

Как передает Report , об этом сообщает Variety.

На Северную Америку пришлись $459 млн сборов, в других странах фильм суммарно собрал $572 млн.

По данным издания, Гервиг стала первой женщиной-режиссером, чей фильм заработал такую сумму. Это рекорд и для компании Warner Bros: ранее фильмом на ее счету, быстрее всего собравшим $1 млрд, был "Гарри Поттер и Дары Смерти: Часть 2", который достиг отметки за 19 дней.

Фильм "Барби" установил рекорд 2023 года по кассовым сборам в США и Канаде в дебютный уик-энд, заработав $155 млн.