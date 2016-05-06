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    Самра Рагимли получила подарок от представителя России на "Евровидении"

    Рагимли и Лазарев прогулялись по Стокгольму и провели совместную фотосессию

    Баку. 6 мая. REPORT.AZ/ Представляющая Азербайджан на конкурсе "Евровидение-2016" Самра Рагимли в рамках проекта meet & greet встретилась с российским конкурсантом Сергеем Лазаревым.

    Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, С. Рагимли и С. Лазарев прогулялись по Стокгольму и провели совместную фотосессию.

    С.Рагимли призналась, что интересуется творчеством Сергея Лазарева, и встреча с кумиром является для нее важным событием. Сам певец также проявил к девушке симпатию, а также  вручил именной браслет с крыльями. 

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