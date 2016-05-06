Самра Рагимли получила подарок от представителя России на "Евровидении"

Баку. 6 мая. REPORT.AZ/ Представляющая Азербайджан на конкурсе "Евровидение-2016" Самра Рагимли в рамках проекта meet & greet встретилась с российским конкурсантом Сергеем Лазаревым.

Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, С. Рагимли и С. Лазарев прогулялись по Стокгольму и провели совместную фотосессию.

С.Рагимли призналась, что интересуется творчеством Сергея Лазарева, и встреча с кумиром является для нее важным событием. Сам певец также проявил к девушке симпатию, а также вручил именной браслет с крыльями.