Азербайджан завоевал право выступить в финале «Евровидения»

Сегодня прошел первый полуфинал песенного конкурса "Евровидение".

Завершилось голосование в первом полуфинале «Евровидения», который проводится в нидерландском городе Роттердам.

По итогам голосования, Азербайджан завоевал право выступать в финале «Евровидения».

В финал также прошли следующие страны: Норвегия, Израиль, Россия, Мальта, Литва, Кипр, Швеция, Бельгия и Украина.

Отметим, что финал конкурса состоятся 22 мая.

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Сегодня прошел первый полуфинал песенного конкурса "Евровидение".

Как передает Report, представительница Азербайджан Efendi выступила под номером 14 в первом полуфинале с песней "Мата Хари".

Отметим, что в этом году Евровидение проходит с 18 по 22 мая на арене Ahoy в Роттердаме.