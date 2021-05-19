Азербайджан завоевал право выступить в финале «Евровидения»

Завершилось голосование в первом полуфинале «Евровидения», который проводится в нидерландском городе Роттердам.
По итогам голосования, Азербайджан завоевал право выступать в финале «Евровидения».
В финал также прошли следующие страны: Норвегия, Израиль, Россия, Мальта, Литва, Кипр, Швеция, Бельгия и Украина.
Отметим, что финал конкурса состоятся 22 мая.
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Сегодня прошел первый полуфинал песенного конкурса "Евровидение".
Отметим, что в этом году Евровидение проходит с 18 по 22 мая на арене Ahoy в Роттердаме.