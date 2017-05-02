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    Сами Юсуф: Бакинский шопинг-фестиваль является прекрасной возможностью для представления Азербайджана

    Иностранные гости получат удовольствие от визита в Азербайджан и будут посещать страну и в последующие годы

    Баку. 2 мая. REPORT.AZ/ Известный певец и композитор Сами Юсуф назвал Бакинский шопинг-фестиваль важным событием для азербайджанской экономики.

    Как сообщает Report, в интервью официальному сайту фестиваля bakushopfest.com он заявил, что в последующие годы Бакинский шопинг-фестиваль будет представлять большое значение не только в Азербайджане, но и во всем регионе.

    "Данный фестиваль не только внесет свой вклад в дальнейшее экономическое развитие Азербайджана, но и создаст большой стимул для приезда туристов в эту прекрасную страну. Уверен, что туристы полюбят Азербайджан. Наряду с коммерческим аспектом, данная инициатива также служит прекрасной возможностью для демонстрации Азербайджаном своей уникальной культуры и истории", - добавил певец.

    Сами Юсуф уверен, что иностранные гости получат удовольствие от визита в Азербайджан и будут посещать страну и в последующие годы.

    Напомним, что имеющий азербайджанские корни Сами Юсуф, который прославился первым альбомом "Al-Muallim", в то же время является послом доброй воли ООН. Всемирно известный певец и композитор объявлен журналом "Time" "Самой большой рок-звездой Ислама" и "Самым популярным английским мусульманином мира". 

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