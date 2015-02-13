​Сами Юсуф и Демет Акалын выступят с концертом во дворце им. Гейдара Алиева

Баку. 13 февраля. REPORT.AZ/ Дворец имени Гейдара Алиева представит зрителям очередную концертную программу.

Как сообщает Report, 14 и 15 марта на сцене дворца Сами Юсуф выступит с концертной программой "Сары гелин". Билеты на концерт уже продаются в кассах города. Стоимость их колеблется от 20 до 250 манатов.

А 1 мая во дворце им. Г.Алиева с концертом выступит популярный турецкий исполнитель Демет Акалын. Билеты на данный концерт появятся в ближайшие дни.