Сабина Мустаева стала победителем второго сезона "Голос. Дети"

Баку. 18 апреля. REPORT.AZ/ Победительницей шоу "Голос. Дети" по итогам зрительского смс-голосования стала Сабина Мустаева. Финал второго сезона популярного телевизионного проекта завершился в пятницу поздно вечером в прямом эфире Первого канала.

Сабине 15 лет, на конкурс она приехала из Ташкента. "Я добрая, умная, хочу стать хорошим человеком - помогать детям-сиротам", - говорит победительница, наставником которой был Максим Фадеев. В финале Сабина спела песню "Crazy".

За победу в этот вечер вместе с Сабиной боролись еще восемь участников проекта. Каждый из них исполнил одну сольную композицию и одну песню совместно с другими конкурсантами и наставниками. Затем зрители при помощи смс-голосования определили тройку финалистов, в которую вошли Сабина Мустаева, Саида Мухаметзянова, Евдокия Малевская. Финалисты исполнили еще по одной сольной песне, после чего зрители выбирали победителя проекта.

На участие во втором сезоне в дирекцию проекта поступило более 10 тыс. заявок. В "очном кастинге" приняли участие 1,5 тыс. детей, из них выбрали шорт-лист из 120 человек, которые были допущены к "слепым прослушиваниям". После них наставники - Максим Фадеев, Дима Билан и Пелагея - набрали к себе в команды по 15 конкурсантов, которые сражались в музыкальных дуэлях за выход в финал. За несколько недель до финала у телезрителей появилась возможность повлиять на судьбу вокалистов с помощью смс-голосования. Все средства, собранные во время зрительского голосования, пойдут на благотворительные цели.

Музыкальное шоу "Голос. Дети" на "Первом канале" - российская версия международного проекта "The Voice. Kids", который идет во многих странах. В России первый сезон проекта с успехом прошел в прошлом году, что подтверждается рейтингами.

Согласно данным, которые предоставили корр. ТАСС в исследовательской компании "ТНС Россия", средние рейтинги детского "Голоса" оказались выше взрослого (8,8% против 7,9%). Доля зрителей, следивших за первым сезоном проекта "Голос. Дети", составила 26,9% россиян в возрасте от 4 лет, в то время как за "взрослым" конкурсом следило 25,4% граждан РФ.

Победителем первого сезона стала 11-летняя Алиса Кожикина, которая затем представила Россию на международном музыкальном конкурсе "Детское Евровидение 2014".