С завтрашнего дня в CineMastercard начинается показ анимационного фильма Akıllı Tavşan Momo: Büyük Takip

С 21 августа сеть кинотеатров премиум-класса CineMastercard приступает к эксклюзивному показу турецкого анимационного приключенческого фильма Akıllı Tavşan Momo: Büyük Takip (Умный кролик Момо: Большая погоня).

Как сообщает Report, режиссером полнометражного мультфильма является Махмут Хасан, главные роли озвучили Хакан Кошар, Япрак Онат, Синан Пекинтон.

Согласно сценарию фильма, в волшебном и музыкальном Поющем Лесу царит радость - звери готовятся к долгожданному празднику. Но веселье внезапно прерывается: загадочную зверушку Юми, обладающую редким талантом - игрой на скрипке - похищают люди. Оказывается, она стала жертвой банды, промышляющей незаконной торговлей экзотическими животными. На помощь приходит ее верный друг — умный и отважный заяц Момо. Не раздумывая, он отправляется в опасное путешествие в большой город, полный опасностей и неизвестности. Здесь его спутником становится уличный котёнок по имени Тень, знающий город как свои усы.

Вместе герои преодолевают массу препятствий: сталкиваются с преступниками, спасают других животных, проходят через склады, зоопарки, телестудии и даже роскошный особняк. Тем временем Юми оказывается на пороге превращения в телезвезду. Только чудо способно вернуть ее домой.

Akıllı Tavşan Momo: Büyük Takip - это захватывающее приключение для всей семьи, в котором яркие события переплетаются с глубокими темами дружбы, отваги и преданности, помогающими героям справиться с любыми испытаниями.