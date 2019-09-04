С завтрашнего дня в кинотеатрах CinemaPlus начинается показ комедии "ЖАРА"

С завтрашнего дня в кинотеатрах премиум-класса CinemaPlus начинается показ романтической комедии "ЖАРА".

Как сообщает Report, автор идеи фильма и продюсер - Теймур Джафаров, режиссер - Дуня Лисова, художник-постановщик Максим Алипченко, оператор-постановщик Василий Рыжов.

Съемки фильма состоялись в июле прошлого года в Баку в рамках международного музыкального фестиваля "ЖАРА".

Кинематографистам удалось на несколько дней собрать вместе главных звезд России и Азербайджана. В съемках приняли участие Филипп Киркоров, Николай Басков, Григорий Лепс, Ани Лорак, ЭМИН, Валерия, Иосиф Пригожин, Тимати, Егор Крид и другие.

Сюжет фильма начинается в самолете, полном звезд российской эстрады. Все они летят на фестиваль "ЖАРА" в Баку. Среди них есть девушка Даша Стеклова - главная героиня фильма - хедлайнер "ЖАРЫ", которая своим шоу закрывает фестиваль. Ее роль исполняет Диана Пожарская, известная зрителям по съемкам в сериале "Отель Элеон" и главных ролях в клипах Эмина Агаларова на песни "Невероятная" и "Wicked Game".

В фильме Дашу в Баку вместе с другими звездными участниками фестиваля ждет множество приключений.