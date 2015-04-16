С режиссера Джеймса Кэмерона сняты обвинения в плагиате при работе над фильмом "Аватар"

Баку. 16 апреля. REPORT.AZ/ Художественная концепция, лежащая в основе самого коммерчески успешного фильма мирового кинематографа - "Аватар" (Avatar, 2009), не является плагиатом и полностью принадлежит североамериканскому режиссеру Джеймсу Кэмерону. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, данное решение принял апелляционный суд США по иску дизайнера и специалиста по компьютерной графике Джеральда Моравски. Он настаивал, что Кэмерон "воспользовался его идеями, создавая сценарий и образы фильма "Аватар"".

Тем самым апелляционный суд утвердил решение суда первой инстанции, который в феврале 2013 года отверг иск Моравски и его обвинения в адрес Кэмерона в плагиате. Иск был подан Моравски в декабре 2011 года в суд штата Калифорнии. Он потребовал выплаты компенсации в размере около 700 млн. долларов.

Сейчас это дело полностью завершено победой Джеймса Кэмерона. "Мы рады тому, что судьи смогли разобраться в ложности утверждений "охотников за сокровищами", подающие многочисленные иски", - заявил представитель Кэмерона - Джон Ландау.

Отметим, что против "Аватара" подано еще несколько исков по обвинению в плагиате.

Фильм "Аватар" вышел в прокат в 2009 году и сопровождался высоким зрительским интересом и коммерческим успехом. При производственных затратах в 237 млн. долларов, сборы ленты составили 2,79 млрд. долларов. По данному показателю она удерживает первое место в истории мирового кинематографа.

Сейчас Кэмерон продолжает работать над продолжением "Аватара". В 2017 году выходит сиквел фильма "Аватар 2". Вслед за этим должны быть сняты еще две картины серии.