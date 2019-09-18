В Новой Зеландии пройдут съемки сериала "Властелин колец"стоимостью около 1 млрд долларов

Amazon Prime намерен запустить в производство сериал "Властелин колец", который будет сниматься в Новой Зеландии и станет одним из крупнейших кинопроектов страны.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, его стоимость составит более 950 млн. долларов США .

Как сообщили в новозеландском министерстве бизнеса, инноваций и занятости, Окленду удалось опередить Шотландию и выиграть право стать местом съемок сериала, предваряющего киносагу "Властелин колец". Планируется, что съемки пилотной серии начнутся уже в ближайшие три месяца и будут проходить сразу на трех площадках, расположенных на Северном острове.

"Подобное кинопроизводство станет новым импульсом для развития новозеландской киноиндустрии, создаст новые рабочие места и привлечет значительные инвестиции в отрасль", - уверен министр экономического развития страны Фил Туайфорд.

Отмечается, что представители Amazon Prime держат в секрете основные сюжетные линии сериала, однако они раскрыли, что первая серия будет посвящена молодому потомку короля Араторна - Арагорну, которого в оригинальной киносаге сыграл Вигго Мортенсен, а сам сериал не затронет события, описанные в книгах Толкина.