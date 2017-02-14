Ряд членов оргкомитета конкурса Евровидение-2017 подали в отставку

Баку. 14 февраля. REPORT.AZ/ Ряд членов организационного комитета песенного конкурса "Евровидение-2017", который пройдет в Киеве, подали в отставку.

Как сообщает Report, со своих постов ушли исполнительные продюсеры Виктория Романова и Александр Харебин, коммерческий директор Ирина Асман, менеджер по организации Денис Блощинский и глава отдела по безопасности Алексей Карабан.

В заявлении Европейского Вещательного Союза выражается благодарность за их вклад в организацию работы, а также подчеркивается важность своевременного выполнения уже согласованных работ.

Отметим, конкурс в этом году пройдет 9, 11 и 13 мая в Киеве.