 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Румыния не примет участие на конкурсе Евровидение-2016

    За победу на конкурсе в этом году поборятся 42 страны

    Баку. 22 апреля. REPORT.AZ/ Румыния не будет участвовать в конкурсе Евровидение-2016 в шведском Стокгольме.

    Как сообщает Report, Европейский Вещательный Союз подтвердил эту информацию, сообщив, что национальный вещатель Румынии - телеканал TVR имеет крупные долги перед организацией на сумму в более чем 10 млн. долларов.

    Таким образом, на  конкурсе в этом году  примут  участие 42 страны. Полуфиналы конкурса пройдут в Стокгольме 10 и 12 мая, финал - 14 мая. 

    Отметим, что для представления Румынии в конкурсе был выбран певец Овидиу Антон.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi