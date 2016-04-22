Румыния не примет участие на конкурсе Евровидение-2016

Баку. 22 апреля. REPORT.AZ/ Румыния не будет участвовать в конкурсе Евровидение-2016 в шведском Стокгольме.

Как сообщает Report, Европейский Вещательный Союз подтвердил эту информацию, сообщив, что национальный вещатель Румынии - телеканал TVR имеет крупные долги перед организацией на сумму в более чем 10 млн. долларов.

Таким образом, на конкурсе в этом году примут участие 42 страны. Полуфиналы конкурса пройдут в Стокгольме 10 и 12 мая, финал - 14 мая.

Отметим, что для представления Румынии в конкурсе был выбран певец Овидиу Антон.