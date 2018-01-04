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    Роя Айхан требует от Айгюн Бейляр компенсацию в размере 50 тысяч манатов

    Она уже обратилась в Сабаильский районный суд

    Баку. 4 января. REPORT.AZ/ Заслуженная артистка Азербайджана Роя Айхан требует от заслуженной артистки Айгюн Бейляр компенсацию в размере 50 тысяч манатов за моральный ущерб и заявления посредством прессы о том, что сказанные слова являются ложью.

    Об этом Report сообщил адвокат Р. Айхан Вамиг Шукюров.

    В. Шукюров сказал, что А.Бейляр на телевидении ARB оскорбила честь и достоинство Р.Айхан. Поэтому певица обратилась с иском в Сабаильский районный суд и подала в суд на А.Бейляр: "Вопрос о принятии к производству обращения прояснится в ближайшие дни". 

    Отметим, что А. Бейляр в эфире телеканала ARB в программе "Səhər-səhər" ("С утра пораньше") жестко высказалась о творчестве Р. Айхан.

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