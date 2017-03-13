Россия определилась со своим представителем на конкурсе Евровидение-2017 в Киеве - ВИДЕО

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Баку. 13 марта. REPORT.AZ/ Россия определилась со своим представителем на конкурсе Евровидение-2017 в Киеве.

Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, от России в Киев поедет певица Юлия Самойлова.

На конкурсе она выступит с песней "Flame is Burning".

Ю. Самойлова неоднократно участвовала во всевозможных конкурсах. В 2014 году участвовала в торжественной церемонии открытия зимних Паралимпийских игр. Девушка с детства имеет первую группу инвалидности и передвигается на инвалидной коляске.