Россия не будет транслировать "Евровидение"

Баку. 23 марта. REPORT.AZ/ Первый канал и ВГТРК отказались от трансляции международного музыкального конкурса "Евровидение" в этом году.

Как сообщает Report со ссылкой на "Вести", решение было принято после того, как украинские власти запретили въезд в страну Юлии Самойловой, которая должна была в этом году представлять на конкурсе Россию.

Сама исполнительница прокомментировала ситуацию так: "За всем этим очень смешно наблюдать со стороны, потому что я не понимаю, что там во мне такого увидели, во мне, в такой маленькой девочке, увидели какую-то угрозу. Я по большому счету не расстраиваюсь. Я дальше занимаюсь. Я почему-то думаю, что все еще переменится".