Россия может быть отстранена от "Евровидения-2018"

Баку. 15 апреля. REPORT.AZ/ Eвропейский вещательный союз рассмотрит возможность недопуска России к музыкальному конкурсу «Евровидение» в 2018 году. Вердикт будет вынесен после проведения соревнования в Киеве.

Как передает Report, об этом сообщили организаторы события «Ленте.ру» в пятницу, 14 апреля.

«В приоритете у нас само шоу. Любое решение о том, какие действия предпринять по поводу сложившейся ситуации, будет принято только после мероприятия» — заявили в EBU.

Согласно текущим правилам конкурса, Россия может быть лишена права выступить на конкурсе за отказ показывать «Евровидение» в телевизионном эфире.