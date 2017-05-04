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    России и Украине грозят санкции из-за ситуации с "Евровидением"

    Глава оргкомитета конкурса: Нарушения должны быть наказаны

    Баку. 4 мая. REPORT.AZ/ России и Украине грозят санкции со стороны Европейского вещательного союза из-за ситуации с "Евровидением".

    Как сообщает Report со ссылкой на Heute, об этом сказал глава оргкомитета конкурса Франк-Дитер Фрайлинг.

    По его словам, "с украинской точки зрения юридическая ситуация ясна, но с точки зрения ЕВС это по-прежнему нарушение регламента". По его словам, такое нарушение должно быть наказано.

    "Что касается России, то Москва не участвовала в различных «обязательных» встречах в Киеве", сообщил Фрайлинг.

    Напомним, ранее Киев запретил российской певице Юлии Самойловой въезд на территорию Украины из-за ее посещения Крыма. Россия заявила, что в таком случае  не будет транслировать конкурс на территории страны  в этом году. 

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