Баку. 15 сентября. REPORT.AZ/ Лауреат премии "Оскар" Роберт Де Ниро сыграет Папу Римского Пия IX, сообщает Report со ссылкой на Газета.Ru.

Это второй проект на данную тему, первым занимается режиссер Стивен Спилберг.

Спилберг взял на роль Пия IX в фильме "Эдгардо" актера Марка Райлэнса.

Изначально Спилберг должен был работать над этим фильмом вместе с продюсером Харви Вайнштейном, однако их сотрудничество распалось в апреле 2016 года. Теперь Вайнштейн хочет снять собственную версию, в которой Пия IX сыграет Де Ниро. В режиссерское кресло приглашен Бальтасар Кормакур ("Эверест").

Съемки фильма с Де Ниро должны начаться в январе 2017 года, съемки фильма с Райлэнсом – весной того же года. Лента Спилберга будет посвящена взрослой жизни Мортары, лента Кормакура сконцентрируется, собственно, на истории с похищением.