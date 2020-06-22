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Роберт Дауни-младший может сыграть в "Пиратах Карибского моря"

Роберт Дауни-младший может сыграть в "Пиратах Карибского моря"

Актер Роберт Дауни-младший может сняться в шестой части фильма "Пираты Карибского моря", сообщает Report со ссылкой на российские СМИ.

Дауни-младший может появиться на экране в эпизодической роли эксцентричного капитана корабля. Известно, что добиваться участия Дауни-младшего продюсеры будут независимо от того, будет ли в фильме сниматься Джонни Депп.

Возможно, главной героиней шестой части пиратской франшизы станет женщина — пиратка Редд.

В 2018 году на фоне длительных судебных тяжб Джонни Деппа и его экс-супруги Эмбер Херд в Disney решили больше не звать Деппа в продолжения "Пиратов Карибского моря", чтобы "вдохнуть в проект новую жизнь". Однако недавно стало известно, что Депп может вернуться в проект.

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