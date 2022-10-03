Ринго Старр объявил о переносе концерта из-за болезни

Английский музыкант, бывший барабанщик The Beatles Ринго Старр решил перенести свой концерт с группой All-Starr Band из-за болезни.

Английский музыкант, бывший барабанщик The Beatles Ринго Старр решил перенести свой концерт с группой All-Starr Band из-за болезни.

Как передает Report , об этом заявили в казино Mystic Lake Casino в штате Миннесота, где 2 октября должно было состояться выступление музыканта.

"Р.Старр заболел, но надеялся, что сможет выступить, поэтому объявление и делается в последний момент, но это сказалось на его голосе. У Ринго не COVID-19", - говорится в публикации.

Отметим, что Р.Старр и группа All-Starr Band в конце мая отправились в тур, который должен был начаться еще в 2020 году, однако был перенесен из-за пандемии коронавируса. Впрочем, уже в июне гастроли пришлось прервать после того, как участники коллектива сдали положительные тесты на COVID-19. На данный момент на официальном сайте Р.Старра указаны еще 12 концертов (не считая несостоявшегося в Миннесоте) в США, Канаде и Мексике.