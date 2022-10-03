О нас

Ринго Старр объявил о переносе концерта из-за болезни

Ринго Старр объявил о переносе концерта из-за болезни Английский музыкант, бывший барабанщик The Beatles Ринго Старр решил перенести свой концерт с группой All-Starr Band из-за болезни.
Шоу-бизнес
3 октября 2022 г. 06:51
Ринго Старр объявил о переносе концерта из-за болезни

Английский музыкант, бывший барабанщик The Beatles Ринго Старр решил перенести свой концерт с группой All-Starr Band из-за болезни.

Как передает Report, об этом заявили в казино Mystic Lake Casino в штате Миннесота, где 2 октября должно было состояться выступление музыканта.

"Р.Старр заболел, но надеялся, что сможет выступить, поэтому объявление и делается в последний момент, но это сказалось на его голосе. У Ринго не COVID-19", - говорится в публикации.

Отметим, что Р.Старр и группа All-Starr Band в конце мая отправились в тур, который должен был начаться еще в 2020 году, однако был перенесен из-за пандемии коронавируса. Впрочем, уже в июне гастроли пришлось прервать после того, как участники коллектива сдали положительные тесты на COVID-19. На данный момент на официальном сайте Р.Старра указаны еще 12 концертов (не считая несостоявшегося в Миннесоте) в США, Канаде и Мексике.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Экслюзивные новости

Азербайджан приглашает международные платежные системы в страну
Азербайджан приглашает международные платежные системы в страну
30 сентября 2022 г. 17:59
Посол: Иранские компании начнут работу на освобожденных территориях
Посол: Иранские компании начнут работу на освобожденных территориях
30 сентября 2022 г. 15:44
Стартапы смогут работать на финансовых рынках после года деятельности под контролем ЦБА
Стартапы смогут работать на финансовых рынках после года деятельности под контролем ЦБА
30 сентября 2022 г. 15:34
Назначен новый руководитель аппарата Госагентства
Назначен новый руководитель аппарата Госагентства
30 сентября 2022 г. 10:38
Офицер: На захваченном у врага танке мы вступили в бои за Шушу
ФотоОфицер: На захваченном у врага танке мы вступили в бои за Шушу
28 сентября 2022 г. 17:31
Посол Германии: Мир на Южном Кавказе необходим для привлечения иностранных инвестиций
Посол Германии: Мир на Южном Кавказе необходим для привлечения иностранных инвестиций
28 сентября 2022 г. 12:24
Посол: Германские компании могут сыграть большую роль в реконструкции Карабаха
ФотоПосол: Германские компании могут сыграть большую роль в реконструкции Карабаха
28 сентября 2022 г. 10:39
Освобожденный Изюм
ФотоОсвобожденный Изюм
28 сентября 2022 г. 10:22
Первый день боя: Пошли вперед на врага, не снижая темпа атаки
ФотоПервый день боя: Пошли вперед на врага, не снижая темпа атаки
27 сентября 2022 г. 10:52
Баку накануне Дня памяти шехидов - ФОТОРЕПОРТАЖ
ФотоБаку накануне Дня памяти шехидов - ФОТОРЕПОРТАЖ
26 сентября 2022 г. 12:47

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi