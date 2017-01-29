Рианна назвала Трампа "аморальной свиньей"

Баку. 29 января. REPORT.AZ/ Популярная певица Рианна назвала Дональда Трампа "аморальной свиньей".

Как передает Report, об этом она написала она в Twitter.

"Это отвратительно! Ужасные новости! Америку разрушают прямо на наших глазах. Это какой же аморальной свиньей надо быть, чтобы сделать такое (тут Рианна использует сокращение BS от ругательного слова — ред.)", — написала она.

Судя по всему, возмущение певицы связано с ужесточением Трампом миграционного законодательства страны/