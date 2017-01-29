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    Рианна назвала Трампа "аморальной свиньей"

    Америку разрушают прямо на наших глазах

    Баку. 29 января. REPORT.AZ/ Популярная певица Рианна назвала Дональда Трампа "аморальной свиньей".

    Как передает Report, об этом она написала она в Twitter.

    "Это отвратительно! Ужасные новости! Америку разрушают прямо на наших глазах. Это какой же аморальной свиньей надо быть, чтобы сделать такое (тут Рианна использует сокращение BS от ругательного слова — ред.)", — написала она.

    Судя по всему, возмущение певицы связано с ужесточением Трампом миграционного законодательства страны/

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