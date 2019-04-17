​Режиссеру скандального фильма о Майкле Джексоне грозит иск

Соисполнитель завещания Майкла Джексона Джон Бранка думает о том, чтобы подать в суд на режиссера фильма "Покидая Неверленд" Дэна Рида.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом Д.Бранка заявил в ходе дискуссии в Гарвардской школе права, где обсуждался разразившийся скандал вокруг поп-певца.

"Эти люди придумали эту чертову историю, потому что хотели денег, и мы это так не оставим", - подчеркнул соисполнитель завещания.

По его словам, вышедший фильм стал полной неожиданностью, поскольку снимался тайно. Он добавил, что у представителей Майкла Джексона не было никакой возможности опровергнуть неточную информацию и представить свою версию событий.