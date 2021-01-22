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Режиссер Нолан хочет завершить 20-летнее сотрудничество с Warner Bros.

Режиссер Нолан хочет завершить 20-летнее сотрудничество с Warner Bros. В начале декабря 2020 года после заявления Warner Bros. о выпуске премьер онлайн упали акции кинотеатров
Шоу-бизнес
22 января 2021 г. 18:53
Режиссер Нолан хочет завершить 20-летнее сотрудничество с Warner Bros.

Режиссер Кристофер Нолан хочет завершить 20-летнее сотрудничество со студией Warner Bros.

Об этом передает Report со ссылкой на The Wall Street Journal.

Утверждается, что причиной разрыва контракта стало решение студии выпускать премьеры одновременно в кинотеатрах и онлайн.

Известно, что в 2021 году 17 премьер студии выйдут одновременно на большом экране и на стриминговой платформе HBO Max. В частности, таким образом выйдут фильмы "Дюна", сиквел "Отряда самоубийц", "Матрица-4" и др. Решение студия приняла, не посоветовавшись с авторами картин, что возмутило Нолана.

В начале декабря 2020 года после заявления Warner Bros. о выпуске премьер онлайн упали акции кинотеатров.

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