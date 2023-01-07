Режиссер фильма "Аватар" заявил о намерении снять продолжение после успеха второй части

Режиссер Джеймс Кэмерон заявил о намерении снять несколько новых частей научно-фантастического блокбастера "Аватар".

Режиссер Джеймс Кэмерон заявил о намерении снять несколько новых частей научно-фантастического блокбастера "Аватар".

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, режиссер планирует обсудить со специалистами Disney план работы над 3-мя новыми частями "Аватара".

Режиссер отметил, что часть сцен третьей ленты уже готова — впереди трудоемкий процесс доработки и постпродакшна.

"Похоже, что с той динамикой, которую фильм показывает сейчас, мы легко покроем расходы даже в ближайшие несколько дней. Так что, похоже, я не могу уклониться от этого, — мне придется делать другие сиквелы. Я знаю, чем буду заниматься следующие шесть или семь лет", - сказал он.

Сборы его мегабюджетного сиквела "Аватар: Путь воды" превысили $1,5 млрд в мировом прокате, став самым кассовым фильмом 2022 года.