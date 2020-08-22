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Режиссер "Бэтмена" показал новый логотип и постер к фильму

Режиссер "Бэтмена" показал новый логотип и постер к фильму Мэтт Ривз выложил в Сеть для поклонников вселенной DC официальный логотип и постер нового фильма про Бэтмена перед онлайн-фестивалем FanDome.
Шоу-бизнес
22 августа 2020 г. 02:26
Режиссер Бэтмена показал новый логотип и постер к фильму

Мэтт Ривз выложил в Сеть для поклонников вселенной DC официальный логотип и постер нового фильма про Бэтмена перед онлайн-фестивалем FanDome.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, на постере изображен главный герой ленты в костюме, который надевает на съемках Роберт Паттинсон.

Ожидается, что в первый день проведения FanDome, 22 августа, режиссер представит первые кадры картины. Также будут раскрыты подробности других крупных проектов: "Чудо-женщины: 1984", "Отряда самоубийц 2" и "Флэш".

Еще в феврале Ривз делился видео с Паттинсоном в костюме Бэтмена, а в начале марта он показывал, как выглядит бэтмобиль.

Съемки "Бэтмена" были приостановлены в марте из-за пандемии коронавируса.

Предполагается, что они возобновятся в Великобритании в начале сентября. Премьера ленты пока перенесена на 1 октября 2021 года.

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