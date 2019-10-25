Рэпера Эминема вызвали на допрос из-за песни про Трампа

Рэпер Эминем не фантазировал, когда в одной из своих песен намекнул на устроенный ему агентами Секретной службы США допрос из-за угроз в адрес президента Дональда Трампа.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС.

Эминем в августе 2018 года выпустил альбом Kamikaze. В одной из включенных в него композиций под названием The Ringer рэпер сравнил президента США с дефолиантом Agent Orange, который американцы применяли во время войны во Вьетнаме, и утверждал, что агенты Секретной службы лично выясняли у него, не связан ли он с террористами и не вынашивал ли каких-либо коварных замыслов в отношении Трампа.

Секретная служба, отвечающая в том числе за безопасность первых лиц государства, в прошлом году отказалась прокомментировать эти слова Эминема.

Поводом для нее послужил текст песни Framed с альбома Revival. В Секретной службе сочли, что рэпер "ведет себя неподобающим образом" и "угрожает лицу, находящемуся под защитой".