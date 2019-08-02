​Рэпера A$AP Rocky отпустили из-под стражи

Американский рэпер A$AP Rocky, обвиняемый в Швеции в избиении, отпущен из-под стражи.

Как передаёт Report со ссылкой на ТАСС, об этом объявил в пятницу окружной суд Стокгольма после завершения слушаний по делу.

По мнению экспертов-юристов, это не является признаком будущего вердикта о невиновности обвиняемого. Он все равно может быть приговорен, например, к заочному сроку.

Мировая звезда рэпа A$AP Rocky (настоящее имя - Раким Майерс) был арестован после концерта на фестивале хип-хопа Smash на стадионе в Стокгольме, драка с его участием произошла 30 июня. Артист был задержан 3 июля, шведская прокуратура 25 июля выдвинула обвинения против него и двух участников драки по подозрению в избиении. По версии рэпера, он невиновен, на него было совершено нападение, он был вынужден защищаться.