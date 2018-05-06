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    Рэпер Pharaoh ударил фаната ногой в лицо во время концерта - ВИДЕО

    Рэпер Pharaoh ударил фаната ногой в лицо во время концерта

    Баку. 6 мая. REPORT.AZ/ Рэп-исполнителть Глеб Голубин, известный под псевдонимом Pharaoh, ударил фаната ногой в лицо во время концерта.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, на записи, снятой одним из очевидцев, видно, как музыкант говорит с кем-то из назойливых зрителей в первом ряду, а тот пристально смотрит ему в глаза. 

    Попытка объясниться с фанатом оказалась неудачной, и через несколько секунд рэпер наносит ему удар ногой и кулаком.

    Pharaoh начал музыкальную деятельность в 2012 году. Он является бывшим участником коллективов Grindhouse и YungRussia, а также лидером творческого объединения Dead Dynasty.

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