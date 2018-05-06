Рэпер Pharaoh ударил фаната ногой в лицо во время концерта - ВИДЕО

Баку. 6 мая. REPORT.AZ/ Рэп-исполнителть Глеб Голубин, известный под псевдонимом Pharaoh, ударил фаната ногой в лицо во время концерта.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, на записи, снятой одним из очевидцев, видно, как музыкант говорит с кем-то из назойливых зрителей в первом ряду, а тот пристально смотрит ему в глаза.

Попытка объясниться с фанатом оказалась неудачной, и через несколько секунд рэпер наносит ему удар ногой и кулаком.

Pharaoh начал музыкальную деятельность в 2012 году. Он является бывшим участником коллективов Grindhouse и YungRussia, а также лидером творческого объединения Dead Dynasty.