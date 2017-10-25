Рэпер Эминем отсудил компенсацию у политической партии в Новой Зеландии

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Баку. 25 октября. REPORT.AZ/ Национальная партия Новой Зеландии заплатит американскому рэперу Эминему 600 тыс. новозеландских долларов (412 тыс. долларов США) в качестве компенсации за нарушение его авторских прав.

Как сообщает Report со ссылкой на Би-би-си, Национальная партия использовала в своей предвыборной рекламе мелодию песни Lose Yourself.

Лейбл Эминема Eight Mile Style подал иск после того, как Национальная партия использовала в своей кампании 2014 года нелицензионную версию песни, в свое время получившей Оскара. Адвокаты новозеландской партии утверждали, что использованная музыка - не Lose Yourself, а композиция под названием Eminem-esque, которая была приобретена в стоковой музыкальной библиотеке.

Однако сегодня суд постановил, что саундтрек достаточно похож на "в высшей степени оригинальное" произведение Эминема и что закон об авторском праве был действительно нарушен.

Песня Lose Yourself была выпущена в 2002 году в сборнике саундтреков к фильму "Восьмая миля" (8 Mile), в котором Эминем сыграл главную роль. В 2004 году трек вошел в список 500 величайших песен всех времен по версии журнала Rolling Stone.