Рекордное количество фильмов на иностранном языке выдвинуто на "Оскар"

Баку. 12 октября. REPORT.AZ/ На премию "Оскар" выдвинуто рекордное количество кинокартин, претендующих на попадание в номинацию "Лучший фильм на иностранном языке", сообщает Report со ссылкой на Газета.Ru.

Всего было подано 85 заявок. Предыдущий рекорд был установлен в 2014 году, когда претендентов было 83.

В этот раз на попадание в номинацию впервые претендует Йемен. Также представлены фильмы из Албании, Аргентины, Бельгии, Боливии, Чехии, Египта, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Литвы, Люксембурга, Сербии, ЮАР, Венесуэлы и других стран.

Шорт-лист, в который войдут девять фильмов, объявят в конце декабря. Пять кандидатов на "Оскар" станут известны 24 января, когда будут анонсированы все номинанты.

Церемония вручения состоится 26 февраля 2017 года.