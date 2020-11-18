Раскрыты правила проведения "Евровидения-2021"

Артисты "Евровидения-2021" предварительно запишут свои живые выступления на случай, если не смогут принять участие в международном песенном конкурсе вживую, эта резервная копия сможет гарантировать их участие в конкурсе.

Артисты "Евровидения-2021" предварительно запишут свои живые выступления на случай, если не смогут принять участие в международном песенном конкурсе вживую, эта резервная копия сможет гарантировать их участие в конкурсе.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщается в среду на официальном сайте смотра.

Организаторы "Евровидения-2021" ранее заявляли, что сохранят результаты жеребьевки полуфиналов, проведенной для отмененного из-за пандемии коронавируса мероприятия.

"По мере приближения конкурса, мы можем раскрыть подробности того, каким образом все заявленные участники будущего года примут участие в конкурсе. Вещатель каждой страны отснимет живое выступление своего представителя на тот случай, если он не сможет приехать в Роттердам из-за пандемии или если артист будет вынужденно помещен на карантин на месте", - говорится в сообщении.

Отмечается, что всем вещателям, участвующим в конкурсе, будет предложено сделать запись живого выступления артиста в студии у себя в стране. Запись будет представлена до начала конкурса. При этом организаторы подчеркивают, что запись должна быть уникальной и не должна публиковаться нигде до конкурса, запланированного на май 2021 года.

По словам организаторов, запись выступления разрешена в три дубля, после чего глава делегации принимает решение о том, какой материал будет отправлен организаторам. При этом во время записи будет установлено прямое соединение, позволяющее исполнительному руководителю "Евровидения", независимому наблюдателю за голосованием и представителю вещателя – организатора наблюдать за записью, оказывать помощь и поддержку, а также обеспечивать честность конкурса.

Как ранее сообщали организаторы, на данный момент прорабатывается четыре возможных сценария проведения конкурса в 2021 году, которые включают в себя как обычный формат музыкального состязания, так и проведение шоу с ограниченными возможностями вплоть до организации выступление некоторых стран-участниц в онлайн-формате. Решение о том, по какому именно варианту будет проходить "Евровидение", примут в начале следующего года.