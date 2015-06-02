Проживающая в Азербайджане турецкая певица выступила с концертом в США

Баку. 2 июня. REPORT.AZ/ Проживающая в Азербайджане турецкая вокалистка Ойя Эргюн выступила с концертной программой в США.

Как сообщает Report, концерт состоялся в городе Хьюстон.

Организационную поддержку концерту, прошедшему по инициативе Генерального консульства Турции и Азербайджанского центра в Хьюстоне, оказали "Тюрк Хава Йоллары" и SOCAR.

На концерте Ойя Эргюн исполнила турецкие и азербайджанские песни из своего репертуара. Вокальную исполнительницу сопровождала азербайджанская пианистка Джамиля Джавадова.

После концерта в Хьюстоне Ойя Эргюн выступила с однодневной концертной программой в Лос-Анджелесе.