Просмотр фильмов "Малефисента" и "Zомбилэнд" в формате 4DX вызвал большой интерес в мире

Зрители получили возможность увидеть ожидаемые фильмы «Малефисента. Владычица тьмы» и «Zомбилэнд. Контрольный выстрел» в формате 4DX, cообщает Report.

Ряды кресел кинотеатров были подняты. У каждого была подставка для ног. Садясь в них, зритель понимал, что это не будет роскошным креслом с откидной спинкой со стимулятором движения.

На протяжении просмотра фильма «Малефисента. Владычица тьмы» было много эффектов, которые нужно испытать самим. Сидения двигались и вибрировали. В какой-то момент даже пошел дождь! Ветер был регулярным эффектом. На протяжении просмотра фильма сверкали вспышки молнии, некоторым даже, казалось, что они сходили с сидений! Чувствовались запахи ароматов. Всё это показано в качестве формата 4DX. Это определенно очень интересный фактор новизны.

Если зрителю понравился первый фильм о Zомбилэнде, то вторая часть непременно понравится. Даже если вы не видели первой части, если у вас есть какое-то чувство юмора, вам, вероятно, понравится этот фильм. Zомбилэнд. Контрольный выстрел — это те же самые непочтительные махинации, что и его предшественник, только с несколькими блестящими новыми персонажами и устрашающими супер-зомби.

Фильм в формате в 4DX доставляет большее удовольствия, поскольку вращающиеся и трясущиеся сиденья и случайные брызги воды идеально подходят для борьбы с зомби. Это тот фильм, где зритель может оставить свой мозг за дверью и просто хорошо провести время.

В целом, это действительно очень весело и удивительно!

Каждый 4DX зал состоит из посадочных мест c движением в пространстве синхронно с видео с 21 разными эффектами и максимально повышают восторг, полученный от просмотра фильма, и стоят за гранью аудио и видео возможностей. Более 650 голливудских и местных фильмов были показаны в формате 4DX. На сегодняшний день имеются более 75000 4DX мест в 649 залах в 64 странах мира.