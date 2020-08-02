Прокуратура Парижа попросила возобновить дело в отношении Депардье

Парижская прокуратура попросила следственные органы возобновить расследование в отношении актера Жерара Депардье, который в 2019 году подозревался в изнасиловании

Парижская прокуратура попросила следственные органы возобновить расследование в отношении актера Жерара Депардье, который в 2019 году подозревался в изнасиловании.

Как передает Report со ссылкой на Euronews, речь идет об уголовном деле, которое было возбуждено в августе 2018 года по требованию некой актрисы, которой было менее 30 лет, сообщала газета Figaro. Она утверждала, что спрашивала у 69-летнего Депардье совета, как улучшить ее игру, а он ее дважды изнасиловал в ее собственном доме в столице Франции.

Депардье тогда отверг обвинения в свой адрес. Слушания по делу прошли в ноябре 2018 года. В результате суд отказался задерживать Депардье, поскольку достаточных доказательств его вины обнаружить не удалось.