Продюсеры церемонии вручения "Оскара" поощрят лауреатов к содержательным выступлениям

Баку. 13 февраля. REPORT.AZ/ Внести изменения в порядок выступлений лауреатов на предстоящей 28 февраля 88-й церемонии вручения премий Американской киноакадемии с тем, чтобы сделать их более содержательными, предложили ее организаторы. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом пишет The New York Times. По инициативе Реджинальда Хадлина, одного и продюсеров церемонии, вместо перечисления всех тех людей, которым обладатели заветной статуэтки хотели бы выразить свою признательность, они могут заранее представить список этих людей и он в момент вручения "Оскара" будет проецироваться на огромный экран.

Все номинанты на "Оскар" могут представить такие списки до 19 февраля, причем в каждом из них должно быть не более 80 слов.

"Идея продюсеров церемонии - Дэвида Хилла и Реджинальда Хадлина - состоит в том, чтобы поощрить победителей произносить речи, а не просто перечислять имена", - отметила газета, напомнив при этом, что попытки ограничить продолжительность выступлений на церемонии вручения "Оскаров" предпринимались и ранее.

88-я церемония вручения премий пройдет в театре "Долби" и будет транслироваться телекомпанией ABC на 225 стран мира.