Баку. 18 марта. REPORT.AZ/ Принц Гарри отказался подписать брачный контракт перед женитьбой на американской актрисе Меган Маркл.

Как передает Report со ссылкой на Daily Mail, об этом сообщает источник знакомый с ситуацией.

«В голове Гарри никогда не было вопроса о подписании брачного контракта», — уточнил собеседник издания.

По данным СМИ, состояние принца оценивается в £30 млн. Тем не менее, по словам источника, жених отказался от подписания брачного контракта, так как уверен в том, что его брак будет долгим.

Ранее стало известно, что королева Великобритании Елизавета II официально разрешила принцу Гарри жениться на Маркл.

Свадьба, назначенная на 19 мая 2018 года, состоится в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке.