​Президент России поздравил Ларису Долину с юбилеем

Баку. 11 сентября. REPORT.AZ/ Президент России Владимир Путин поздравил народную артистку России Ларису Долину с юбилеем.

Как передает Report, в поздравительном послании, в частности, говорится: "Ваша яркая, незаурядная творческая биография - особая страница отечественного эстрадного искусства. Уникальные вокальные данные, высочайшее исполнительское мастерство и артистический темперамент позволили Вам добиться популярности, уверенно взойти на вершину музыкального Олимпа, стать настоящим кумиром для преданных поклонников".

Президент выразил глубокое уважение активной гражданской позиции певицы и ее участию в социально-значимых общественных и благотворительных проектах, а также пожелал вдохновения, счастья и благополучия.

Ларису Долину также поздравил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Он пожелал певице здоровья, вдохновения и всего самого доброго.

Лариса Долина родилась 10 сентября 1955 г. в Баку. Ее отец работал строителем, мать - секретарем- машинисткой. При рождении носила фамилию Кудельман. Долина - девичья фамилия матери, ее певица взяла в начале своей карьеры в 1970-х гг.