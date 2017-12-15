Презентован саундтрек самого ожидаемого фильма года - "Kəklikotu" - ВИДЕО

Баку. 15 декабря. REPORT.AZ/ С 21 декабря в сети кинотеатров CinemaPlus начинается показ приключенческой комедии "Kəklikotu" производства студии Cinemazadeh.

Как сообщает Report, в фильме снялись более 20 звезд эстрады и кино - актеры, певцы и режиссеры.

В преддверии гала-вечера представительница Азербайджана на "Евровидении-2014" Диляра Кязимова презентовала саундтрек к фильму под названием "Dəm" и клип, который снял Elrəng. Над композицией работали Рустам Зейналлы и Айнур Ахундзаде.

По сюжету фильма, дядя и племянник едут в столицу для продажи фруктов, овощей и продают одному человеку мешок чабреца (kəklikotu). Оказывается, в мешке не чабрец, а... Избавиться от преследований владельца миллионного товара, работа не из легких. Комедия, полная юмора, приключений и неожиданных поворотов, совсем скоро будет представлена зрителям.

Главный продюсер фильма - Джафар Ахундзаде, режиссеры-постановщики - Джафар Ахундзаде и Вугар Исламзаде, авторы сценария - Вугар Гусейнов и Талыб Ахмедов, оператор-постановщик - Рашад Гараев, композитор - Рустам Зейналлы, музыкальный директор - Айнур Ахундзаде, исполнительные продюсеры - Турал Асадов и Хатаи Али.

В ролях - Мушвиг Шахвердиев, Нигяр Джамал, Ислам Мехралиев, Алихан Раджабов, Агиль М Гулиев, Меджид Гусейнов, Ферда Амин, Эльджан Расулов, Кямран Агабалаев, Джейхун Зейналов (Jin), Кянан ММ, Октай Алиев, Ровшан Мамедли, Нофел Шахлароглу, Самир Гуламов, Вюсал Гаджигадир, Оксана Расулова, Кямран Гасанли, АБД Малик, Диляра Кязимова, Шахрияр Абилов, Самира Эфендиева, народный артист Фаик Агаев и другие известные люди.