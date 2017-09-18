Премия "Эмми" вручена за пародию на Трампа в комедийном телешоу

Баку. 18 сентября. REPORT.AZ/ Актер Алек Болдуин получил престижную телевизионную премию "Эмми" за пародию на президента США Дональда Трампа в комедийном телешоу Saturday Night Live, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

Очередная, 69-я церемония вручения престижной награды состоялась накануне в Microsoft Theater в Лос-Анджелесе.

"Я полагаю, я должен сказать: мистер президент, наконец, это ваша "Эмми", — сказал актер, получая награду за лучшую мужскую роль второго плана в комедийном сериале.

Saturday Night Live еженедельно выходит на телеканале NBC. Его "главными героям" в последний год стали Трамп и члены его команды.

Президент не скрывает негативного отношения к передаче, о чем регулярно пишет в Twitter и говорит в интервью.

Главная номинация "Эмми" в этом году присуждена сериалу "Рассказ служанки". При этом исполнительница главной роли Элизабет Мосс получила приз в номинации "Лучшая актриса драматического сериала". Лучшим комедийным сериалом признан "Вице-президент", а сыгравшая в нем Джулия Луис-Дрейфус в шестой раз подряд получила премию в номинации "лучшая актриса" в этом жанре.

Приз в номинации "лучший актер в драматическом сериале" получил Стерлинг Браун за работу в сериале "Это мы", а лучшим комедийным актером стал Дональд Гловер, сыгравший в сериале "Атланта".

Лучшим мини-сериалом признана работа "Большая маленькая ложь", а сыгравшая в этом сериале Николь Кидман получила приз в категории "Лучшая актриса в мини-сериале". Лучшим актером, сыгравшим в этом жанре, признан Риз Ахмед за работу в мини-сериале "Однажды ночью".