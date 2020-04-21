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Премьеру нового "Бэтмена" перенесли на октябрь 2021 года

​Премьеру нового "Бэтмена" перенесли на октябрь 2021 года

Роберт Паттинсон

Премьера нового фильма о Бэтмене с Робертом Паттинсоном в главной роли перенесена на октябрь 2021 года в связи с пандемией коронавируса.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает издание Deadline.

По информации издания, премьера фильма изначально была запланирована на 25 июня 2021 года, однако ее пришлось отложить до 1 октября того же года.

Режиссер картины Мэтт Ривз ранее сообщал изданию, что не планирует переносить съемки нового "Бэтмена" из Лондона и рассчитывает продолжить их после улучшения ситуации с коронавирусом. Отмечается, что на данный момент отснята только четверть фильма.

Ранее сообщалось, что компания Warner Bros. приостановила съемки нового фильма о Бэтмене. В новой экранизации комикса в главных ролях помимо Паттинсона будут также задействованы Зои Кравиц и Колин Фаррелл.

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